Wolfsburg - Auch beim Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG 1899 Hoffenheim haben Fan-Proteste gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL) für eine Spielunterbrechung gesorgt. Nach etwa 30 Minuten stoppte Schiedsrichter Florian Badstübner am Sonntag die Partie in der Fußball-Bundesliga, weil Fans kleinere Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten. Ordner beseitigten daraufhin die kugelartigen Teile, die Murmeln oder Flummis ähnelten. Nach etwa fünf Minuten ging das Spiel beim Stand von 1:0 für die Gäste weiter. In mehreren Fußballstadien war es in der vergangenen Zeit zu Unterbrechungen wegen Fan-Protesten mit geworfenen Gegenständen auf das Spielfeld gekommen.