Leipzig - Die EM-Fanzone in Leipzig hat wegen Unwettergefahr am Freitag später geöffnet. Nach Durchzug eines kräftigen Gewitters lief es ab dem Nachmittag aber normal, wie eine Sprecherin des Fanfestes mitteilte. Der Einlass war von 13.00 Uhr auf 16.00 Uhr verschoben worden. Für den Abend waren noch Schauer, aber keine weiteren Unwetter vorhergesagt. Um 21.00 Uhr stand in Leipzig das Vorrundenspiel Frankreich gegen die Niederlande an.

Am Dienstag war die EM-Fanzone auf dem Augustusplatz wegen eines Unwetters wenige Minuten vor Anpfiff des Spiels Portugal gegen Tschechien (2:1) aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.