Ein normales Fußballtor ist 7,32 Meter mal 2,44 Meter groß. Zur Heim-EM steht ein riesiges Tor vor dem Brandenburger Tor in der Fanmeile. Gefertigt wurde es in Sachsen-Anhalt.

Berlin/Lutherstadt Wittenberg - Das riesige Fußballtor, das für die EM vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt wurde, kommt aus Sachsen-Anhalt. Es sei ein wunderbares Prestige-Projekt, erklärte Verena Pagels, Projektleiterin beim Stahlbauunternehmen FSE aus Straach bei Lutherstadt Wittenberg.

Mit 64,4 Metern Breite und 22,5 Metern Höhe rahmt das Objekt das Brandenburger Tor ein und bildet den Hingucker auf der Berliner Fanmeile. Eine Herausforderung sei vor allem die Breite gewesen, weil die Torlatte durch das Eigengewicht nach unten durchhängen würde, erklärte Pagels. Daher sei das Rohr mit einer Wölbung nach oben gewalzt worden, damit es im fertigen Aufbau gerade aufliegt.

Den Auftrag bekam das Unternehmen an der Grenze zu Brandenburg nach eigenen Angaben Anfang Februar dieses Jahres. Seit Mitte März seien die Rohe gefertigt worden, Anfang Mai erfolgte der Transport nach Berlin. Für die Produktion des riesigen Fußballtores habe man mit weiteren Firmen aus der Region zusammengearbeitet, betont Projektleiterin Pagels.

So habe die Beschichtung ein Unternehmen aus Halle (Saale) übernommen. Nach der Fußball-EM werde das Tor am 19. Juli wieder abmontiert und danach verschrottet. Bei dem Stahlbauunternehmen aus Wittenberg arbeiten nach eigenen Angaben rund 40 Mitarbeiter. In den Fanbereichen rund um das Brandenburger Tor in Berlin werden nach Veranstalterangaben zwischen 50.000 und 100.000 Fans aus ganz Europa erwartet.