Viel trinken, aber besser ohne Promille: Eines der größten deutschen Open-Air-Musikveranstaltungen mit Bands aus dem In- und Ausland läuft bei sommerlichen Temperaturen. Angesagt sind über 30 Grad.

Scheeßel - Die Fans beim Hurricane-Festival müssen sich auf hochsommerliche Temperaturen einstellen. Das Thermometer klettert in Scheeßel im Landkreis Rotenburg am Samstag auf bis zu 28 Grad, am Sonntag sollen es sogar über 30 Grad werden. „Genügend trinken ist wichtig, wir haben daher kostenlose Trinkwasserstationen aufgebaut“, sagte ein Festival-Sprecher. Außerdem gebe es auch Schattenplätze. Die Besucher sollten aber auch auf sich selbst achten.

Bis Sonntag werden zehntausende Menschen erwartet. Viele Musikfans zelten auf dem Gelände. Bands aus dem In- und Ausland haben sich angekündigt, darunter die US-Punkband Green Day, der Rapper Apache 207, die Sängerin Nina Chuba, die Indieband Jeremias und die britische Band The Prodigy.

Die Fans sollten auf genügend alkoholfreie Getränke und ausreichenden Sonnenschutz achten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Er warnte auch davor, zwischen 11 und 14 Uhr das direkte Sonnenlicht zu genießen. Dann sei die Sonnenbrandgefahr besonders hoch. Erst in den Abendstunden werde es für die Festivalbesucher wieder angenehmer. Laut DWD zieht am Sonntag im Tagesverlauf von Westen her zunehmend Bewölkung auf – begleitet von gewittrigen Schauern.