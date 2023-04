Beim Spiel von RB Leipzig gegen den FC Augsburg haben Leipziger Fans ein klares Zeichen gesetzt: Mit Bannern protestierten sie gegen Melanie Müller. Sie wollen die Sängerin, der Verbindungen in die rechte Szene vorgeworfen werden, nicht in ihrem Stadion sehen.

Leipzig/DUR/acs - RB-Leipzig Fans haben am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Augsburg mit Bannern gegen Melanie Müller protestiert. "Kein Safespace für Nazis. M. Müller raus aus dem ZS" ist in großen weißen Buchstaben auf einem roten Hintergrund zu lesen.

Die Botschaft ist klar: Die Fußballfans wollen Melanie Müller nicht in ihrem Stadion; der Red Bull Arena – ehemals Zentralstadion (ZS), dabei haben.

Die Proteste sollen einem „Bild“-Bericht zufolge vor allem die Reaktion auf einen Besuch von Melanie Müller beim Bundesliga-Gastspiel bei Hertha BSC in der Vorwoche gewesen sein. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten habe sie das Spiel im Gästeblock verfolgt.

Hat Melanie Müller Verbindungen zur rechten Szene? RB-Leipzig Fans wollen sie nicht in ihrem Stadion

Bereits dort soll es Proteste gegeben haben. Der Lebensgefährte von Melanie Müller, Andreas Kunz, soll Kleidung der bekannten Nazi-Szenemarke Thor Steinar getragen haben. Laut "Bild"-Informationen soll er sogar des Blockes verwiesen worden sein.

Melanie Müller hatte in den vergangenen Monaten mit einem Video Schlagzeilen gemacht. Darin ist zu sehen, wie der Ballermann-Star auf einer Bühne steht und singt - umringt von mutmaßlich „Sieg Heil“-schreienden Zuschauern. Auch sie selbst hob in dem Video den Arm. Die Geste erinnert stark an den Hitlergruß - der in Deutschland verboten ist.

Polizeiliche Ermittlungen gegen Melanie Müller laufen

Die Wohnung der Schlagersängerin in Leipzig wurde anschließend durchsucht. Wegen des mutmaßlichen Nazi-Grußes wird gegen sie ermittelt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch.

Melanie Müller selbst hat die Vorwürfe vehement bestritten und jede Nähe zu Rechtsradikalen von sich gewiesen. Sie habe den Nazigruß nicht gezeigt. Die fragliche Geste in dem Video sei eine Anheizer-Bewegung für das Publikum gewesen. Für die Sängerin gilt bis zu einem möglichen Urteil die Unschuldsvermutung.

Die RB-Leipzig-Fans scheinen jedoch bereits ein Urteil gefällt zu haben. Sie wollen nichts mit der rechten Szene oder Melanie Müller zu tun haben.