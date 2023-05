Berlin - Die Fans des Fußball-Bundesligisten Union Berlin haben erneut gegen einen möglichen Einstieg eines Investors in die Deutsche Fußball Liga (DFL) demonstriert. Über 20 Plakate hielten die Anhänger kurz vor Spielbeginn am Samstag gegen den SC Freiburg hoch. Slogans wie „Tod dem kranken System“ oder „Fußball für die Menschen im Stadtion!“ waren zu lesen. Die Union-Fans sollten „kritisch“ bleiben, stand zudem auf einem Plakat.

Der Plan der DFL sieht vor, dass ein Investor 12,5 Prozent für eine Laufzeit von 20 Jahren an der Medien-Vermarktung der Bundesliga erwirbt. Dies soll der Liga frisches Kapital von rund zwei Milliarden Euro einbringen, das zu 85 Prozent in zweckgebundene Investitionen auf Zukunftsfeldern sowie in die Stärkung der Stabilität der DFL fließen sollen.

Laut DFL sollen die neuen Geldgeber keine oder nur sehr eingeschränkte Mitbestimmungsrechte erhalten. Am 24. Mai wird bei einer Mitgliederversammlung über die Pläne entschieden.