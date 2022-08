Fans zündelten mit Pyro: Hannover muss 16.200 Euro zahlen

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover muss wegen des Abbrennens von Pyrotechnik durch 96-Fans in Kaiserslautern 16.200 Euro zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte die am Donnerstag bekannt gewordene Strafe. Bis zu 5400 Euro kann der Club von der Summe für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen einsetzen. Kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit der Zweitliga-Partie beim 1. FC Kaiserslautern am 15. Juli hatten Hannover-Fans etwa 27 Bengalische Feuer gezündet. 96 stimmte dem Urteil laut DFB zu, somit ist die Strafe rechtskräftig.