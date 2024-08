Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel kommt es auch in Berlin verstärkt zu Konflikten. Dazu gehören auch Angriffe auf Büros von Politikern.

Berlin - Ein Bürgerbüro der Grünen in Berlin-Reinickendorf ist mit roter und schwarzer Farbe beschmiert worden. Weil die Schriftzüge einen propalästinensischen Bezug haben, hat der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen, wie die Polizei mitteilte.

Nach den Angaben muss der Farbangriff am frühen Freitagmorgen erfolgt sein. Als ein Mitarbeiter um 4.00 Uhr vor Ort gewesen sei, sei noch keine Farbe an dem Gebäude am Eichborndamm im Ortsteil Wittenau zu sehen gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Bei seiner Kontrolle gegen 12.00 Uhr habe er dann die Farbe festgestellt und die Polizei gerufen.

Nach Angaben der Grünen-Politikerin Klara Schedlich ist es nicht der erste Angriff auf das Bürgerbüro. Der Bezug zum Nahost-Konflikt sei aber neu.

Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gibt es vermehrt Farbschmierereien im Kontext mit dem Gaza-Krieg in Berlin. Davon sind teils auch Büros von Politikerinnen und Politikern betroffen. Zuletzt hatte ein Angriff auf das Wahlkreisbüro des SPD-Abgeordneten Lars Düsterhöft in Berlin-Oberschöneweide für Empörung gesorgt.