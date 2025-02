Unbekannte haben in Halle ein Gebäude mit Farbe attackiert, in dem auch ein Büro der CDU ist. Ermittler gehen von einem politischen Hintergrund aus. Am Samstag soll eine Demonstration folgen.

Schmierereien und Farbe fand sich an einem Haus, in dem die Stadtratsfraktion der CDU in Halle (Saale) ein Büro hat. (Symbolbild)

Halle/Magdeburg - Ein Gebäude in Halle (Saale), in dem sich auch das Büro der CDU-Stadtratsfraktion befindet, ist mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizeiinspektion mitteilte, hat der Staatsschutz Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Bereits in der Nacht zu Freitag sei die Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses vermutlich mit Farbbeuteln beworfen und verunreinigt worden. Auf dem Gehweg vor dem Haus seien Schriftzüge gegen die CDU aufgebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Für den Samstagnachmittag ist in Halle zudem eine Demonstration gegen die CDU angemeldet worden. Seit Donnerstag gehen Zehntausende Menschen bundesweit auf die Straße. Hintergrund ist ein Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag, den die Union unter anderem mit Stimmen der AfD am Mittwoch durchgesetzt hatte. Am Freitagabend waren auch in der Landeshauptstadt Magdeburg mehrere Hundert Menschen vor dem Büro des CDU-Landesverbandes zusammengekommen, um zu demonstrieren.