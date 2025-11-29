Mit einem Pinsel und roter Farbe beschmiert ein Unbekannter Gebäude in Delmenhorst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Vorfall.

Mehrere Gebäude in der Innenstadt von Delmenhorst wurden mit roter Farbe beschmiert. (Symbolbild)

Delmenhorst - Ein Unbekannter hat mehrere Gebäude in der Delmenhorster Innenstadt mit roter Farbe beschmiert. Betroffen waren unter anderem eine Gemeinschaftsunterkunft, eine Kirche, eine Kirchengemeinde, einige Wohnhäuser und mehrere Verkaufsbuden auf dem Weihnachtsmarkt, teilte die Polizei mit.

Dabei sei das Wort „Allah“ in arabischen Schriftzeichen mit einem Pinsel und roter Farbe aufgetragen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Täter am Samstagmorgen beobachtet haben.