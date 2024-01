Erfurt - Eine Messe für Liebhaber historischer Autos hat an zwei Tagen fast 10.000 Besucher nach Erfurt gelockt. Das teilte die Messegesellschaft Erfurt am Sonntag zum Abschluss der Oldtema mit. Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände seien den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt worden. Eine Neuauflage der Oldtimer-Messe sei für Januar 2025 geplant.

In diesem Jahr waren laut Messegesellschaft mehr als 100 historische Autos sowie Zweiräder wie die „Schwalbe“ oder der Rennwagen Fiat Spinto von 1925 zu sehen. Oldtimerclubs gaben Tipps für die Restaurierung alter Fahrzeuge. An etwa 300 Verkaufsständen seien unter anderem die Ersatzteile angeboten worden - im Winter würden viele Fahrzeuge überholt und für die neue Saison vorbereitet.

Erfurt sieht sich als zweitgrößter Messestandort in den ostdeutschen Bundesländern nach Leipzig. Jährlich gebe es auf der Messe in der Thüringer Landeshauptstadt mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit mehr als 650.000 Besuchern.