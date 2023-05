Berlin - Fast 10.000 Menschen haben in den vergangenen fünf Monaten den „Ort der Wärme“ im Berliner Humboldt Forum aufgesucht. Die Nachfrage sei groß gewesen, teilte die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss am Donnerstag mit. Das Hilfsangebot richtete sich demnach an „bedürftige Menschen, die von der Krisenlage im vergangenen Winter - etwa aufgrund ihrer Wohnungslosigkeit, ihrer sozialen und wirtschaftlichen Benachteiligung oder Einsamkeit - besonders betroffen waren“.

Im Zeitraum von Dezember 2022 bis Ende April 2023 verteilten ehrenamtliche Helfer der Johanniter im Humboldt Forum laut Stiftung mehr als 10.000 Essensportionen. Außerdem wurden kostenlose Heißgetränke sowie eine Lese- und Spendenecke zur Verfügung gestellt. An kalten Tagen seien es bis zu 150 Menschen am Tag gewesen, die den „Ort der Wärme“ besuchten.

Im Rahmen des Berliner Projekts „Netzwerk der Wärme“ wurde die Fläche des Museumsshops im Humboldt Forum fünf Monate lang kostenlos zur Verfügung gestellt. Aufgrund der großen Nachfrage war er einen Monat länger als ursprünglich geplant offen geblieben.