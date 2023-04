Fast 10.000 Privatjets 2022 am BER gestartet oder gelandet

Die Halle am Terminal 1 am BER-Flughafen.

Berlin - Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind im vergangenen Jahr fast 10.000 Privatjets beziehungsweise Geschäftsreiseflugzeuge gestartet oder gelandet. Das geht aus einer Antwort der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen auf eine schriftliche Anfrage des Berliner Abgeordneten Ferat Kocak (Linke) hervor. Demnach starteten und landeten im vergangenen Jahr 9850 Privatjets und Geschäftsreiseflugzeuge am BER - im Vergleich zu 8688 ein Jahr zuvor.

Abgefertigt wurden dabei 31.770 Passagiere, 2021 waren es 27.803 Passagiere - auf einen Flug kamen damit in beiden Jahren im Schnitt 3,2 Passagiere.

Privatjets und Geschäftsreiseflugzeuge werden am Flughafen Berlin-Brandenburg am General Aviation Terminal abgefertigt. Nach BER-Angaben sind Regierungsflüge in den Zahlen nicht inbegriffen.