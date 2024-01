Erfurt - Im Landkreis Sömmerda sind fast 100 Briefe in einer Mülltonne gefunden worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, entdeckte ein Anwohner am Samstagnachmittag die nicht zugestellten Briefe in einer Papiertonne. Die betroffenen Empfänger aus Kölleda und Rastenberg müssen laut Polizei daher etwas länger auf ihre Post warten. Wer die Briefe weggeworfen hat, sei bislang unklar. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.