Kahla - Der diesjährige Tag des Thüringer Porzellans hat Tausende Menschen angelockt. Bis zum Sonntagnachmittag kamen um die 24.500 Schaulustige in Manufakturen, Künstlerateliers und Museen verschiedener Thüringer Orte, wie eine Sprecherin der Veranstalter sagte. „Es war der bisher erfolgreichste Porzellantag.“ Dabei habe sicher auch das schöne Wetter eine Rolle gespielt. Teilweise hätten sich lange Besucherschlangen gebildet, wie etwa in der Porzellanmanufaktur Reichenbach. Neben Informationen über die vielfältigen Facetten der Porzellanherstellung und Ausstellungen habe auch die Möglichkeit gelockt, Porzellan direkt in den Ateliers zu kaufen. Seit Freitag hatten sich mehr als 20 Orte am Porzellantag beteiligt.