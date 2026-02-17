Berlin nähert sich einer großen Marke: Zuletzt waren knapp 3,914 Millionen Menschen registriert. Der Zuwachs fällt jedoch sehr unterschiedlich aus - und der Zuzug aus dem Ausland hat nachgelassen.

Berlin - Berlin steuert auf die Vier-Millionen-Einwohner-Marke zu. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 waren demnach im Einwohnermelderegister 3.913.644 Menschen mit Hauptwohnsitz Berlin erfasst – 16.500 mehr, als noch ein Jahr zuvor (plus 0,4 Prozent). Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit.

Ostteil wächst stärker

Die Einwohnerzuwächse verteilten sich innerhalb der Stadt allerdings ungleich: So legten zwar zehn von zwölf Bezirken zu, am stärksten Treptow-Köpenick mit 5.450 Personen (plus 1,8 Prozent), während Reinickendorf (minus 0,9 Prozent) und Steglitz-Zehlendorf (minus 0,2 Prozent) Einwohner verloren haben. Insgesamt ist der Ostteil nach Darstellung des Amtes deutlich stärker (plus 0,9 Prozent) als der Westteil (plus 0,1 Prozent) angewachsen.

Demnach hänge das Wachstum weiter vor allem vom Zuzug aus dem Ausland ab – dieser fiel 2025 allerdings deutlich geringer aus. Neu aus dem Ausland registrierten sich 4.541 Personen, nach rund 25.500 im Vorjahr. Der Ausländeranteil blieb laut Statistik mit 24,9 Prozent stabil.

Starke Schwankungen an einigen Orten

An einigen Orten fielen die Veränderungen deutlich stärker aus. Das Amt führte dies auf regionale Besonderheiten wie Veränderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten sowie neu entstandene Wohnsiedlungen zurück. Anteilig am stärksten sank demnach die Einwohnerzahl am Ort TXL in Tegel (minus 52,2 Prozent) – darunter ging die Zahl ausländischer Staatsbürgerinnen und -bürger um 66,4 Prozent zurück. Den größten Rückgang bei Personen mit ausländischem Pass verzeichnete laut Statistik Blankenfelde in Pankow (minus 78,8 Prozent), insgesamt nahm die Einwohnerzahl dort um 13,1 Prozent ab.

Zuwächse meldete das Amt dagegen unter anderem für den Landschaftspark Adlershof (plus 27,2 Prozent) und Oberspree (plus 9,4 Prozent) in Treptow-Köpenick.