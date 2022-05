Fast 4800 ukrainische Kinder werden in Sachsen unterrichtet

Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel.

Dresden - Die Zahl geflüchteter Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine ist in den sächsischen Schulen deutlich gestiegen. Den am Dienstag veröffentlichten Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) zufolge wurden im Vergleich zur Vorwoche im Freistaat 549 weitere von ihnen aufgenommen. Sachsen hat demnach bisher 6366 geflüchtete Kinder und Jugendliche aufgenommen. 4777 von ihnen werden bereits im Freistaat unterrichtet, 527 mehr als in der Woche zuvor.