Magdeburg - Rund 850 junge Schachspieler tragen aktuell in Magdeburg bei der Deutschen Jugendvereinsmeisterschaft ihre Wettkämpfe aus. Erstmals seien alle Altersklassen gleichzeitig in einer Stadt zu einer gemeinsamen Meisterschaft, sagte Harald Koppen vom Vorstand der Deutschen Schachjugend. Inklusive Trainern, Eltern, Betreuern und Helfern seien rund 1300 Personen dabei. An den Wettkämpfen nehmen nach Angaben der Veranstalter 524 Jungen und 313 Mädchen teil. Die Meisterschaft läuft noch bis Samstag.