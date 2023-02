Rothenschirmbach - Die Wertholzversteigerung für Sachsen-Anhalts edelste Baumstämme hat in diesem Jahr rund 920.000 Euro eingebracht. Dabei lag der Durchschnittspreis pro verkauftem Festmeter bei etwa 681 Euro, wie eine Sprecherin vom Landeszentrum Wald am Montag mitteilte. Knapp 1700 Festmeter der edelsten Baumstämme Sachsen-Anhalts waren auf der diesjährigen Wertholzversteigerung in Bischofswald (Börde) und Rothenschirmbach (Mansfeld-Südharz) angeboten worden.

Teuerstes Gehölz mit rund 2800 Euro pro Festmeter und einem Gesamterlös von 12.184 Euro war eine Eiche aus dem Forstbetrieb Altmark, erklärte die Sprecherin. Eine mehr als 2500 Jahre alte Mooreiche, die zufällig in der Fahrrinne der Elbe entdeckt worden war, erzielte einen Gesamterlös von mehr als 10.000 Euro. Laut Ministerium ist der Baum etwa 190 Jahre alt gewesen und im 5. Jahrhundert vor Christus gefällt worden. 16 Festmeter des Baumes mit einem Alter von 2650 Jahren wurden angeboten.

Das diesjährige Holz der 32. Wertholzsubmission stammte aus allen Waldbesitzarten des Landes. Angeboten wurden 1612 Festmeter Eiche, 40 Festmeter Esche, 1,8 Festmeter Erle und Werthölzer weiterer fünf Baumarten.