Halle - Etwa jeder fünfte Erwachsene in Sachsen-Anhalt ist stark übergewichtig. Das ergaben Daten der Mikrozensus-Erhebung aus dem Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt in Halle am Donnerstag mitteilte. Demnach wiesen 18,9 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder mehr auf, was als adipös gilt. Der Anteil der stark Übergewichtigen steigt den Daten zufolge mit dem Alter: Während 15,5 Prozent der 30- bis unter 49-Jährigen adipös waren, lag der Wert bei den 50- bis 64-Jährigen bei 20,7 Prozent. Von den älteren Menschen galten 22,6 Prozent als stark übergewichtig. Der BMI berechnet sich aus dem Verhältnis von Gewicht zu Körpergröße.

Neben dem Übergewicht hat das Statistische Landesamt auch die Zahl der Rauchenden in Sachsen-Anhalt untersucht: 22,5 Prozent der Menschen ab 15 Jahren haben 2021 regelmäßig oder gelegentlich geraucht, hieß es. Bei den Männern lag der Anteil bei 27,3 Prozent, während von den Frauen knapp 18 Prozent zur Zigarette oder ähnlichem griffen. Am häufigsten rauchten die Menschen in Sachsen-Anhalt demnach im Alter von 31 bis 64 (31,5 Prozent).