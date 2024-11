Dresden - Im Dresdner Zoo können Besucher Faultiernachwuchs bewundern. Das Jungtier kam vor 20 Tagen zur Welt und ist bereits der zehnte Nachwuchs von Mutter Marlies. „Das Jungtier ist fit, gesund und munter, nimmt schön an Gewicht zu“, sagte Pfleger Olaf Lohnitz. Bei Geburt wog das Jungtier demnach 488 Gramm, nun sind es bereits mehr als 600 Gramm. Mutter Marlies kümmere sich sehr gut.

Für einen Besuch empfiehlt Lohnitz die reguläre Fütterungszeit täglich zwischen 11.00 und 11.30 Uhr. In dieser Zeit sei die Möglichkeit, das Junge zu sehen, am größten. Faultierkinder seien echte Frühentwickler, so Lohnitz. „Mit dem sechsten bis spätestens siebten Tag fangen sie schon zusätzlich an, feste Nahrung zu sich zu nehmen.“ Daher bekommt das Kleine zusätzlich zur Muttermilch bereits weiches Futter wie gekochte Karotte.

Ob es sich um ein Weibchen oder Männchen handelt, war zunächst unklar. Erst wenn das Tier etwa drei Monate alt ist, kann ein Tierarzt das Geschlecht per Ultraschall feststellen. „Bei den Faultieren ist es ganz schwierig, das äußerlich klarzumachen, weil die Geschlechtsorgane der Tiere innerlich liegen“, erläuterte Lohnitz.