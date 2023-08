Hoppegarten - Nachwuchsjockey Alexis Pouchin hat mit dem 15:10-Favoriten Simca Mille den Westminster 133. Großen Preis von Berlin gewonnen. Beim Saisonhöhepunkt auf der Galopprennbahn Hoppegarten setzte sich der 22-jährige Franzose am Sonntag vor 11.200 Zuschauern mit dem vierjährigen Fuchshengst sicher mit einer dreiviertel Länge Vorsprung in 2:34,2 Minuten (2400 Meter) gegen den deutschen Derbysieger von 2021, Sisfahan (Lukas Delozier), und den klar zurück folgenden Assistent (Thore Hammer-Hansen) durch.

Enttäuschend lief als Vorletzter der sieben Bewerber um die 155.000 Euro des zur Europa-Gruppe I gehörenden Rennens der Mitfavorit New London (James Doyle) aus dem englischen Rennstall Godolphin.

Für Puchin war es der erste Sieg in einem so bedeutenden Rennen. „Das Geläuf von Hoppegarten ist spitze, mein Pferd hat sich auf dem elastischen Untergrund sehr wohl gefühlt. Und ich hatte einen idealen Rennverlauf, sodass wir rechtzeitig alles in Richtung Sieg regeln konnten“, sagte er. Auch für Trainer Stephane Wattel aus dem französischen Seebad Deauville war es der erste Sieg in einem Gruppe I-Rennen. Besitzer von Simca Mille ist das Haras de la Perelle des deutschen Besitzers Jürgen Winter.