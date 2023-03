Augsburg - Der FC Augsburg startet ohne seinen Topstürmer Mergim Berisha ins Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen. Der Angreifer sitzt am Samstag in der WWK Arena zunächst auf der Ersatzbank. Berisha hatte in dieser Woche wegen muskulärer Probleme nicht voll trainieren können, wie der FCA zur Begründung mitteilte. Winter-Zugang Dion Beljo kommt dafür im Sturm zum Einsatz. Außerdem rücken Ruben Vargas und Mads Pedersen im Vergleich zum Augsburger 0:2 bei Hertha BSC neu in die Startformation von Trainer Enrico Maaßen.

Werder-Coach Ole Werner kann in der Offensive dagegen auf sein eingespieltes Duo mit Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch setzen. Mitchell Weiser rückt nach seiner Verletzungspause nicht gleich wieder in die Startelf, gehört aber zum Kader. Die Augsburger haben die bisherigen drei Heimspiele in diesem Jahr jeweils mit 1:0 gewonnen.