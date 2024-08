Wer will schon eine Graue Maus sein? Der FC Augsburg jedenfalls nicht. Der Bundesligist will noch mehr als ambitionierter Verein wahrgenommen werden.

Augsburg - Der FC Augsburg will seinen Imagewandel weiter vorantreiben und in der Außendarstellung noch mutiger werden. Der Verein habe sich in der Vergangenheit „nicht so aus der Deckung gewagt“, stellte Geschäftsführer Michael Ströll fest. „Das wollen wir ablegen.“

Alleine das Ziel Klassenerhalt ist den Augsburgern zu wenig. „Nur Drei hinter uns zu lassen, ist eine erste Etappe, aber wir wollen uns nicht limitieren“, betonte Ströll bei einem Mediengespräch in der WWK Arena. „Wir versuchen unser Level nach oben zu setzen.“ Ströll verwies zudem auf die Atmosphäre in und um den Verein. „Die Grundstimmungslage rund um den Club könnte nicht viel positiver sein.“

„Wir sind ambitioniert“

Die Augsburger spielen seit der Saison 2011/12 ohne Unterbrechung in der Bundesliga. Zusammen mit dem dänischen Trainer Jess Thorup will die Führungsetage den Verein weiter nach oben führen. „Wir wollen mutig sein im Setzen von Zielen und Verschieben von Grenzen“, erklärte Sportdirektor Marinko Jurendic. „Wir sind ambitioniert und wollen die Messlatte nach oben schrauben.“

In der vergangenen Saison verspielten die Augsburger durch fünf Niederlagen zum Ende eine bessere Tabellenposition als Rang elf. Thorups Mannschaft startet am Sonntag (13.00 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten FC Viktoria Berlin in den Pflichtspielbetrieb. Am Samstag (15.30 Uhr) darauf empfangen die Augsburger zum ersten Bundesligaheimspiel Werder Bremen.