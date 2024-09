Nyon - In der Fußball-Champions-League der Frauen haben der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg namhafte Gegnerinnen zugelost bekommen. Die deutschen Meisterinnen aus München spielen in der Gruppe C gegen den FC Arsenal, Juventus Turin und den norwegischen Club Valerenga Oslo.

Die Pokalsiegerinnen aus Wolfsburg treffen auf Olympique Lyon, AS Rom und Galatasaray Istanbul. Wolfsburg und Lyon spielten zwischen 2013 und 2020 allein viermal im Finale gegeneinander.

Die Auslosung nahm die frühere deutsche Nationalspielerin Fatmire Alushi in Nyon vor. Die Gruppenphase beginnt bereits am 8. und 9. Oktober. Das Champions-League-Endspiel findet in dieser Saison am 23., 24. oder 25. Mai 2025 in Lissabon statt.