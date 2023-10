Köln - Der FC Erzgebirge Aue hat in der Nachspielzeit eine Führung aus der Hand gegeben und damit den zweiten Auswärtssieg der Saison verpasst. Die Gäste aus dem Erzgebirge kamen am Samstag bei Viktoria Köln im Sportpark Höhenberg zu einem 2:2 (0:0)- Unentschieden. Die Torschützen waren Luca Marseiller (57.) und André Becker (90.+3) für die Viktoria sowie Marvin Stefaniak (70.) und Tim Danhof (75.) für die Veilchen.

Die Gäste aus Aue starteten gefährlicher in die erste Hälfte und schon in der fünften Minute bekam Marcel Bär die Chance zum 1:0. Allerdings vergab er kläglich und schoss über das leere Tor. Es blieb in der ersten Hälfte bei einigen wenigen Chancen, das 0:0 zur Pause waar folgerichtig.

Nur 30 Sekunden nach Wiederanpfiff dann der Blitzstart der Viktoria: Marseiller traf zum 1:0 (46.). Zwei Minuten später die nächste Großchance für die Gastgeber. In der 57. Minute lag der Ball wieder im Tor von FCE-Keeper Martin Männel, docch eine knappe Abseitsstellung verhinderte das 0:2. Nach einem verlorenen Ball der Viktoria schaffte Stefaniak (70.) dann den Ausgleichstreffer zum 1:1. Keine fünf Minuten später gelang es den Veilchen dann nach einem erneuten Ballverlust der Gastgeber die Partie zu drehen. Danhof erzielte seinen ersten Saisontreffer. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit verteidigte Aue den Vorsprung, doch nach einem langen Ball über die aufgerückte Gäste-Abwehr fiel doch noch der Ausgleich.

Am 22. Oktober trifft Aue vor heimischen Publikum auf den SSV Ulm.