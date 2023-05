Bremen - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat sich zuversichtlich gezeigt, dass seine Partei in Bremen den Sprung ins Landesparlament geschafft hat. „Es war eine Wahl, bei der landespolitische Themen, vor allem landespolitische Köpfe im Mittelpunkt standen“, sagte Djir-Sarai am Sonntag nach ersten Prognosen. Man sei zuversichtlich, dass man wieder in die Bürgerschaft einziehen werde. „Das war unser Hauptziel.“ Die FDP in Bremen habe auf die richtigen Themen gesetzt - etwa innere Sicherheit, Bildung und Infrastruktur. Erste Prognosen sahen die Freidemokraten bei 5,0 beziehungsweise 5,5 Prozent.