FDP: Kritik an Diskussion über Vier-Tage-Woche in Verwaltung

Berlin - Die Berliner FDP hat Überlegungen zu einem Modellprojekt für eine Vier-Tage-Woche in der Verwaltung zurückgewiesen. „Termine in Berliner Bürgerämtern sind Mangelware, so dass KFZ-An- und Ummeldungen, Passdokumente oder auch die Beantragung einer Geburtsurkunde teilweise Monate dauern“, kritisierte FDP-Landesvorsitzender Christoph Meyer am Mittwoch. Die Debatte komme deshalb zur falschen Zeit.

Berlins neue Senatorin für Arbeit und Soziales, Cansel Kiziltepe, hatte dem „Tagesspiegel“-Newsletter „Checkpoint“ (Dienstag) gesagt, die Vier-Tage-Woche sei es wert, in einem Modellprojekt erprobt zu werden und die Diskussion über das Thema grundsätzlich begrüßt.

Die SPD-Politikerin wies darauf hin, dass in den kommenden acht Jahren voraussichtlich mehr als 44.000 Mitarbeitende der Berliner Verwaltung in Rente gehen und argumentierte: „Wenn wir als Land Berlin ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, müssen wir jungen Menschen gute Angebote machen, wenn wir sie für Jobs in der Verwaltung begeistern wollen.“

FDP-Landeschef Meyer hielt dagegen: Dass Kiziltepe ein Modellprojekt in der Berliner Verwaltung erwäge, sei realitätsfremd. Schon heute fehlten dort Tausende von Mitarbeitern. „Was die Stadt jetzt braucht sind Modernisierungs- und Transformationsprozesse, um Berlin endlich mit einer leistungsfähigen, schnellen, effizienten und zugänglichen Verwaltung auszustatten.“