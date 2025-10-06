Bremen - Bremens Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) soll vorübergehend die Amtsgeschäfte der zurückgetretenen Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Kathrin Moosdorf, übernehmen. Einen entsprechenden Beschluss werde der Senat in seiner Sitzung am Dienstag fassen, wie ein Senatssprecher mitteilte. Er soll den Geschäftsbereich vertreten, bis ein Nachfolger für Moosdorf gewählt ist. Wie lange dies noch dauern wird, ist noch unklar. Bisher wurden weder Namen noch ein Zeitplan vonseiten der Grünen bekanntgegeben. „Wir sortieren uns intern“, sagte eine Parteisprecherin.

Die Grünen-Politikerin Moosdorf hatte am Samstag ihren Rücktritt erklärt. In einer persönlichen Erklärung räumte sie Versäumnisse in der Kommunikation rund um die Entlassung ihrer Staatsrätin Irene Strebl ein. Die 59-Jährige schied zum 1. Oktober aus dem Amt aus und wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Widersprüchliche Begründungen der Senatorin zur Versetzung stießen auf Kritik.