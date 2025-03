In Dortmund kann nichts schiefgehen. Im Stadion des BVB feierte die Fußball-Nationalmannschaft viele große Erfolge. Aber Vorsicht: Italien gelang, was sonst kein anderer Gegner schaffte.

Dortmund - Dieser Spielort macht Mut. In Dortmund hat die Fußball-Nationalmannschaft viele große Siege gefeiert. Zuletzt gab es im Sommer 2024 bei Blitz und Donner ein 2:0 im EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Nach dem Aus von Bundestrainer Hansi Flick gelang mit Rudi Völler als Interimscoach ein 2:1-Erfolg gegen Frankreich im September 2023.

Besonders emotional in Erinnerung sind auch das 1:0 gegen Polen im WM-Gruppenspiel 2006 mit dem Last-Minute-Tor von Oliver Neuville. Es war der Zündfunke für das deutsche Sommermärchen. Im Playoff für die WM 2002 gegen die Ukraine (4:1) führte Doppeltorschütze Michael Ballack die DFB-Elf zum Turnier nach Japan und Südkorea. Dort kam die DFB-Auswahl mit Teamchef Völler bis ins verlorene Endspiel gegen Brasilien.

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) ist aber auch nach dem 2:1 in Mailand Vorsicht geboten. Gegner Italien fügte Deutschland in bislang 22 Länderspielen in Dortmund die einzige Niederlage zu. Im WM-Halbfinale 2006 gewann die Squadra Azzurra 2:0 nach ganz späten Toren in der Verlängerung.

Deutsche Länderspiele in Dortmund in diesem Jahrtausend