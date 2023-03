Quedlinburg - Das nach eigenen Angaben weltweit einzige Museum zu Ehren des Malers, Grafikers und Bauhaus-Schaffenden Lyonel Feininger (1871-1956) wird künftig von der Kunsthistorikerin Adina Christine Rösch geleitet. Rösch habe am 15. März die Leitung des Hauses übernommen, das zudem fortan einen neuen Namen trägt. Es werde künftig als Museum Lyonel Feininger Besucherinnen und Besucher in die Unesco-Welterbestadt Quedlinburg locken, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Montag mit, unter deren Dach das Museum arbeitet.

Das hatte im vergangenen Jahr mit nach eigenen Angaben 20 219 Gästen sein bisher erfolgreichstes Ausstellungsjahr absolviert. Am Mittwoch öffnet es mit der Präsentation der neuen Dauerausstellung wieder.

Die neue Museumsdirektorin ist 1983 in Erlangen in Mittelfranken geboren. Rösch hat Kunstgeschichte, Germanistik und Buchwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg studiert. Zuletzt leitete sie das Deutsche Burgenmuseum Veste Heldburg in Thüringen.