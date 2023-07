Leipzig - Auf einem Feld im Norden Leipzigs ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand befindet sich in der Nähe des Ortsteils Podelwitz, wie die Polizei am Samstag auf Anfrage mitteilte. Über die Warn-App Nina sei gegen Mittag eine entsprechende Warnung an die Bevölkerung herausgegangen. Eine Gefahr für Gebäude soll nach ersten Informationen nicht bestehen. Der Polizei zufolge ist die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Erst vor wenigen Tagen hat im Leipziger Westen ein Feld gebrannt. Angaben zufolge griffen dort die Flammen auch auf eine Kleingartenanlage über und zerstörten dadurch 15 Gartenlauben.