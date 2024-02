In Magdeburg steht nächste Woche eine besondere Feierlichkeit an - 100 Jahre Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Worum geht es der Organisation?

Magdeburg - Das Demokratiebündnis Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold drängt auf eine Stärkung der politischen Bildungsarbeit in Deutschland. „Demokratie muss gelernt werden“, sagte der Bundesvorsitzende Fritz Felgentreu der dpa. Eine freiheitliche demokratische Grundordnung sei keine Selbstverständlichkeit, betonte der SPD-Politiker anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums des Reichsbanners. Der Landtag von Sachsen-Anhalt würdigt das Jubiläum nächste Woche mit einem Festakt.

Am 22. Februar 1924 war das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold in Magdeburg als überparteiliches Bündnis von der SPD, der liberalen Deutschen Demokratischen Partei und der katholischen Zentrumspartei zum Schutz der parlamentarischen Demokratie gegründet worden. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde das Reichsbanner verboten, 20 Jahre später schließlich wiedergegründet.

Während die Organisation in der Weimarer Republik Hunderttausende Mitglieder hatte, gehören ihr heute etwa 800 an. Es sei weiterhin das Ziel, eine kämpferische Grundhaltung zum Schutz der Demokratie zu bestärken und Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen, sagte Felgentreu. Es gebe zwar keine Beschlusslage zur AfD. Er sei aber dafür, die Frage nach einem Verbot dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Die Partei wird in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt von den Landesämtern für Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft.