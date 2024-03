Der ehemalige Wirtschaftsminister Jörg Felgner (SPD) steht in der Staatskanzlei in Magdeburg.

Dessau-Roßlau - Der SPD-Politiker Jörg Felgner bleibt Vorsitzender des Landesparteirates der Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt. Der 51-Jährige sei am Samstag mit 92 Prozent Zustimmung gewählt worden, teilte ein Sprecher der SPD mit. Der Landesparteirat ist eine Art Bindeglied zwischen Basis, Mitgliedern und Parteiführung und soll vor allem inhaltlich an Themen arbeiten. „Wir wollen richtungsweisende Impulse geben, wichtige Diskussionen anstoßen und pragmatische Strategien für unsere politische Arbeit in Sachsen-Anhalt entwickeln“, erklärte Felgner.

Felgner war 2016 einige Monate Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt. Nach Diskussionen um seine Rolle bei undurchsichtigen Beraterverträgen des Finanzministeriums hatte er seinen Rückzug erklärt. Vor seinem Ministeramt war der gebürtige Sachse Staatssekretär unter dem damaligen Finanzressortchef Jens Bullerjahn (SPD).