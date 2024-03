Waltershausen - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Waltershausen (Landkreis Gotha) mehrere Scheiben an Supermärkten eingeworfen. An zwei Läden schmissen die Täter Steine gegen die Fenster, wie die Polizei Gotha am Freitag mitteilte. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Feuerwehrleute rückten an, um die Geschäfte notdürftig zu verschließen.