Altenburg - Unbekannte haben die Schaufensterscheibe eines AfD-Büros in Altenburg am Mittwoch großflächig zerkratzt. Ermittelt werde nun wegen Sachbeschädigung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Solche Angriffe auf Parteibüros kämen immer mal wieder vor, so die Sprecherin. Auch die Büros anderer Parteien seien davon betroffen.