Die Kombination ist ungünstig: Am letzten Schultag vor den Herbstferien ist US-Präsident Biden in Berlin. Straßen werden gesperrt. Gleichzeitig wollen viele Familien verreisen.

Berlin - Der zeitgleiche Staatsbesuch von US-Präsident Joe Biden und dem Beginn der Herbstferien an den Schulen am Freitag führt voraussichtlich zu langen Staus sowie Verspätungen bei der Bahn. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) teilte mit: „Insbesondere am Freitag wird es in Kombination der ersten Reisewelle und des Staatsbesuchs (...) zu massiven Einschränkungen im Straßen- und Bahnverkehr kommen.“

Autofahrer sollten wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens und zahlreicher Baustellen mit Verzögerungen auf den Stadtautobahnen und Ausfallstraßen rechnen. Auch beim Reisebeginn am späten Freitagabend und am Samstagmorgen könne es noch zu Störungen kommen.

Frühe Anreise bei Flugreisen empfohlen

Für Flugreisen wird empfohlen, wegen des höheren Passagieraufkommens rechtzeitig am Flughafen zu sein sich vorab bei den Fluggesellschaften zu informieren. Für die Parkhäuser sollte ein Parkplatz im Internet gebucht werden.

In Berlin sind am Freitag wegen des Staatsbesuchs Teile des Regierungsviertels und der Innenstadt abgesperrt. S-Bahnen und Regionalzüge fallen teilweise aus. Auch der Fernverkehr und der Hauptbahnhof sind zeitweise betroffen.