Tiere füttern, neue Wanderrouten entdecken und danach im Hofcafé einkehren: Urlaub auf dem Bauernhof ist beliebt. Doch die Ferienhöfe in Niedersachsen haben mit einigen Herausforderungen zu kämpfen.

Kinder spielen auf einem Bauernhof in Niedersachsen.

Großenkneten/Oldenburg - Die Ferienhöfe in Niedersachsen sind über Himmelfahrt und Pfingsten schon seit Monaten ausgebucht. Auch in den Osterferien seien viele Unterkünfte belegt, teilte Vivien Ortmann mit, Geschäftsführerin des Verbandes Landtouristik Niedersachsen mit Sitz in Oldenburg. „Allerdings können Gäste, die zeitlich flexibel sind, sicherlich noch einen passenden Hof für sich finden.“

Urlauber buchen dieses Jahr recht kurzfristig, berichtete Ortmann. Grund dafür seien vermutlich die Inflation und Unsicherheiten, ob sie ihr Ferienziel überhaupt erreichen können. Die Buchungen für die Sommerferien würden gerade erst anlaufen. Der Verband geht nach eigenen Angaben aber davon aus, dieses Jahr wieder rund eine Million Übernachtungen zu verzeichnen.

Das kurzfristige Buchungsverhalten der Gäste erschwere die Personal- und Zeitplanung. Dabei sei die Suche nach Mitarbeitenden ohnehin schwierig, teilte Ortmann mit. „Vor allem bei gastronomischen Betrieben, wie Hofcafés spürt man das fehlende Servicepersonal deutlich. Aber auch Reinigungskräfte werden von einem Großteil der Höfe dringend gesucht.“

Zum Saisonauftakt wird sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Montag (10 Uhr) über die Situation der Ferienhöfe in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) informieren. Der Landesverband vertritt nach eigenen Angaben rund 250 landtouristische Betriebe in allen Regionen Niedersachsens.