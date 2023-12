Tanne - Der Fahrer eines etwa 400.000 Euro teuren Sportwagens hat auf winterglatter Straße im Harz die Kontrolle über sein Luxusauto verloren und ist in den Gegenverkehr gefahren. Der 36-Jährige aus Frankfurt am Main sei am Freitag in einer Kurve zwischen Tanne und Elens mit einem anderen Pkw kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Dessen 60-jähriger Fahrer aus Schierke kam demnach verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden werde ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 60.000 Euro beziffert. Gegen den Ferrari-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, wie es hieß.