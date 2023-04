Erfurt - Eine Geschichte als Geschenk: Die gab es am Samstag für mehr als 1000 Straßenbahngäste in Erfurt, die auf ihren Sitzplätzen Bücher fanden. Vor dem Welttag des Buchs am Sonntag begann in Thüringen an einigen Orten bereits am Vortag das Fest für das Lesen. Jedes Jahr erhalten rund eine Million Kinder in Deutschland ein kostenloses Buch, das extra für diesen Tag verfasst wurde. In diesem Jahr ist es der Comic-Roman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ der Autorin Katharina Reschke.

Nach der erfolgreichen Premiere 2022 wurde die von einer Erfurter Buchhandlung initiierte Straßenbahn-Aktion in diesem Jahr wiederholt. Mitarbeiter mehrerer Buchhandlungen verteilten außerdem Bücher und Geschenke an einem Aktionsstand. Zitate aus unterschiedlichen Werken zierten die Schaufenster verschiedener Geschäfte im Zentrum.

Auch abseits der Landeshauptstadt wird gefeiert. Die Gemeinde Georgenthal im Thüringer Wald weiht beispielsweise am Sonntag einen Lesegarten an der Bibliothek ein. Das unter anderem mit einem Waldsofa ausgestattete Areal soll künftig Bibliotheksbesucher und Touristen zum Verweilen einladen. Zur Eröffnung stehen eine Lesung, ein Vortrag und ein Konzert auf dem Programm.

1995 erklärte die Unesco den 23. April zum weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Deutschlandweit beteiligen sich Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte.