Die Idee des Kunstfestivals Art an der Grenze/na granicy kam vor Jahren von einer Studentin - nun gehört es jedes Jahr zum Kulturleben von Frankfurt (Oder). Mit dem Fest sollen auch Läden in der Innenstadt wiederbelebt werden.

Frankfurt - Das deutsch-polnische Kunstfestival Art an der Grenze/na granicy wird in den kommenden zwei Wochen wieder zahlreiche Kulturschaffende nach Frankfurt (Oder) und in die Partnerstadt Słubice ziehen. Von Freitag (21.4.) bis zum 5. Mai zeigen zehn Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Polen in der Stadtbibliothek Słubice, im Kunst- und Kulturladen Kukuryku, und in leeren Ladenlokalen ihre Werke.

Unter ihnen sind Studierende der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Künstlerinnen und Künstler der Region, aus Polen und Belarus. Zu sehen sind unter anderem Malerei, Fotografie und Installation.

Das Festival ist in diesem Jahr breiter aufgestellt. Im Rahmenprogramm finden neben Workshops auch Konzerte und Lesungen statt. Organisiert hat das Festival ein bis zu achtköpfiges ehrenamtliches Team aus Stadtakteuren und Studierenden.

„Das Festival will vor allem kleineren Kunstschaffenden eine Plattform bieten, ihre Werke zu zeigen oder aufzutreten“, sagt die Sprecherin des Festivals, Skadi Pest, der Deutschen Presse-Agentur. „Unsere Mission ist es auch, den Leerstand in der Innenstadt mit Leben zu füllen und die Räumlichkeiten zu nutzen.“ Alle Veranstaltungen im Rahmen des Festivals haben freien Eintritt.

Der Fokus des grenzüberschreitenden Festivals liegt in diesem Jahr besonders auf dem Thema Grenze. So geht es in einer audiovisuellen Dokumentation um Grenzorte und -identitäten entlang der Außengrenze Deutschlands. Fotografin Marie Konrad zeigt Momentaufnahmen aus dem Leben an, mit und ohne Grenzen.

Autorin Mia Raben liest aus ihrem deutsch-polnischen Manuskript „Frau mit Stuhl und Mann ohne Schlittschuh“ über das Leben polnischer Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland. Es geht um Ausbeutung, Sehnsüchte und Illusionen. Die Alternative-Indie-Pop-Band DUXIUS spielt Songs auf Deutsch, Polnisch und Englisch. Am 30.4. tanzt das Festival dann in den Mai. Verschiedene DJ's werden auflegen.

Ins Leben gerufen wurde das Kunstfestival 2013 von einer Studentin der Europa-Universität Viadrina. Seit 2017 wird das Kunstfest von Studierenden sowie Bürgern aus Frankfurt und Słubice organisiert.