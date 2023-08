Hildesheim - Mindestens 25.000 Gothic-Fans werden an diesem Wochenende zum M'era Luna in Hildesheim erwartet. Nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio handelt es sich um das größte Musikfestival der Schwarzen Szene. Die kreativ gekleideten Besucherinnen und Besucher kommen teils aus dem Ausland auf das Flugplatz-Gelände. 25.000 Karten seien verkauft, sagte ein Sprecher von FKP Scorpio. Vor Ort gebe es noch ein Restkontingent an Tickets inklusive Tageskarten. Auf der Bühne stehen etwa 40 Bands aus unterschiedlichen Genres von Mittelalter-Rock über Alternative, Gothic bis Electro.

Es gebe ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Workshops, Lesungen und Modenschauen sowie einen Mittelaltermarkt auf dem Gelände, sagte der Sprecher. Für die Gäste gleiche das M'era Luna trotz seiner Größe einem Familientreffen. Bereits im Jahr 2000 hatte das Gothic-Festival in Hildesheim Premiere gefeiert.