Festival MaerzMusik in Berlin mit Konzerten und Performances

Berlin - Das Festival MaerzMusik in Berlin steht vor einer neuen Ausgabe. Von Freitag an bis zum 26. März hat die neue künstlerische Leiterin Kamila Metwaly gemeinsam mit dem Komponisten und Dirigenten Enno Poppe Konzerte und Performances für eines der wichtigsten Festivals für neue Musik im Haus der Berliner Festspiele und an zahlreichen anderen Spielorten der Stadt zusammengestellt. Zudem sind Ausstellungen und ein Diskursprogramm vorgesehen.

Eröffnet wird das Festival am Freitag mit der Musiktheaterproduktion „Hide to Show“ des deutschen Komponisten Michael Beil durch das belgische Nadar Ensemble.

MaerzMusik wird seit 2002 in Berlin organisiert. Das Festival folgte damals auf die 1969 in Ost-Berlin gegründete Musik-Biennale für zeitgenössische Musik.

In diesem Jahr sind künstlerische Beiträge und Themen angekündigt wie Arbeiten mit erweiterter Stimme, Musiktheater, Performances, periphere Hörpraktiken oder ungehörte Musik. Auf dem Programm stehen Werken etwa von Laura Bowler, Claire Chase, Lucia Dlugoszewski, Juliet Fraser, Nandita Kumar, Elaine Mitchener, Pauline Oliveros, Alex Paxton, Mathias Spahlinger oder Jakob Ullmann. Erwartet werden dafür Ensembles wie Asamisimasa (Norwegen), Ensemble Mosaik, Ensemble KNM, Musikfabrik und Phønix16 (alle Berlin), Riot Ensemble (Großbritannien) oder Spółdzielnia Muzyczna (Polen).