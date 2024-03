Lohmen - Das Festival „Sandstein und Musik“ beginnt an diesem Samstag seine 32. Spielzeit. Unter dem Motto „Zeitreisen“ seien 22 Veranstaltungen geplant, teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Mit Hinrich Alpers gibt es einen neuen künstlerischen Leiter. Die Eröffnung des Festivals findet traditionell in der Dorfkirche Lohmen statt. Zum Auftakt ist das Wratislawa Chamber Orchestra zu erleben. Mit dem Programm „Teamplayer“ wird in diesem Jahr auch ein neues Format geboten: Erfahrene Künstler formen dabei ein Ensemble in kleiner Besetzung und musizieren mit Kollegen, mit denen sie noch nie musizierten. Das Festival „Sandstein und Musik“ ist mit vielen Spielstätten in der Sächsischen Schweiz vertreten und bietet eine Symbiose zwischen Kunst und Natur.