Potsdam - Noch sind laue Frühlingsabende in weiter Ferne, aber die Organisatoren von Open-Air-Veranstaltungen und Festivals in Brandenburg stecken mitten in den Vorbereitungen. Teils ist der Ticket-Vorverkauf angelaufen. Spätestens im April und rund um Ostern kann die Saison für Kultur- und Musikinteressierte richtig losgehen.

Oper, Theater und Konzerte bieten die Osterfestspiele Schloss Rheinsberg in Nordbrandenburg (17. bis 21. April). Sie finden zum fünften Mal statt und widmen sich unter anderem Goethe und Mozart. „Bei unseren Osterfestspielen planen wir mit rund 1.000 Besuchern bei fünf Hauptveranstaltungen“, so der Veranstalter.

Eher Volksfest-Charakter haben Tulpenfeste etwa im Holländischen Viertel in Potsdam oder das Baumblütenfest in Werder an der Havel (26. April bis 4. Mai). Dafür suchte die Stadt auch noch eine Baumblütenkönigin.

Auch Rock- und Metalfans kommen nach Brandenburg

Ganz andere Töne schlägt im Mai das „Metal Power Open Air“ (29. bis 31. Mai) in Wittstock an. Es wird als Festival für alle Fans harter Klänge angekündigt. Im Botanischen Garten in Herzberg steigt zudem am 7. und 8. Juni ein Pfingstrock-Festival.

Wieder viel Fontane und Konzerte im ehemaligen Kloster

Mit Werken des Schriftstellers Theodor Fontane (1819-1898) befasst sich an den Pfingsttagen im Juni die Stadt Neuruppin, die wieder Fontane-Festspiele ausrichtet. Der Literat wurde in Neuruppin geboren und verbrachte dort seine Kindheit.

Jede Menge klassische Musik hat der 62. Choriner Musiksommer zu bieten: Viele Orchester treten vom 21. Juni bis 31. August vor der historischen Kulisse des Klosters Chorin auf. Dabei soll auch Filmmusik aus berühmten Streifen wie „Im Namen der Rose“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und „Die Päpstin“ erklingen, wie die Veranstalter ankündigen.

Musikalische Reisen in Sanssouci

Eine große musikalische Bandbreite wollen die Musikfestspiele Potsdam (13. bis 29. Juni) unter dem Titel „Grand Tour“ an Welterbe-Stätten der preußischen Schlösser und Gärten bieten. Die Veranstalter versprechen musikalische Reisen von Alter Musik bis zu Chansons, aber auch ein Fahrrad- und Wanderkonzert stehen auf dem Programm.

Im Sommermonat Juli, wenn unzählige Stadtfeste und Märkte im Veranstaltungskalender stehen, verwandelt sich die Stadt Brandenburg an der Havel in eine große Open-Air-Bühne. Vom 25. bis 27. Juli gestalten dort viele Musik- und Kunstschulen das Sound City Festival.

„Potsdam tanzt“ im August durch die Nacht

Ein Publikumsrenner ist im August traditionell die Potsdamer Schlössernacht (22. und 23. August), zu der im vergangenen Jahr um die 35.000 Besucher an zwei Tagen kamen. In diesem Jahr steht das Programm unter dem Motto „Potsdam tanzt“, für das auch mit Rabattaktionen beim Ticketverkauf geworben wird.

Das Lausitz Kunstfestival in Südbrandenburg und Ostsachsen startet am 25. August und bietet auch einen Frühbucher-Rabatt an für die Wiederaufnahme des Theaterstücks „Othello / Die Fremden“ in Weißwasser. Die Inszenierung sei 2024 ein großer Publikumserfolg gewesen, hieß es. Der reguläre Ticketverkauf für das Lausitz Festival beginnt am 7. April.