Berlin - Bei einer Razzia wegen schweren Bandendiebstahls in mehreren Bezirken in Berlin ist am Freitagmorgen ein Mann festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden sieben Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Durchsucht wurden demnach Wohnungen, Gewerberäume und Fahrzeuge in Charlottenburg, Lichtenberg und Neukölln. Zuvor hatte die Polizei von sechs Durchsuchungen gesprochen. Insgesamt 170 Kräfte der Polizei und des SEK seien im Einsatz gewesen.

Die vier Beschuldigten seien im Alter von 26, 32, 37 und 39 Jahren. Der 32-Jährige sei aufgrund eines bereits „in dieser Sache bestehenden Haftbefehls“ festgenommen worden. Noch am Abend war den Angaben zufolge eine Vorstellung bei einem Ermittlungsrichter geplant.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft sollen die Beschuldigten zwischen dem 5. Juli und dem 25. August aus mindestens zehn Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäften sowie Drogerien Ware gestohlen haben. Diese sollen sie gewerbsmäßig weiterverkauft haben. Der Gesamtwert der Ware liege im fünfstelligen Bereich. Neben Kleidung und einer Tasche soll es sich dabei laut „B.Z.“ um Pflegeartikel, Schokolade, Kaffee und Nüsse gehandelt haben.