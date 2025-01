Ein Jugendlicher wird in Bremerhaven festgenommen. Er soll eine Straftat angedroht haben. Vieles ist allerdings noch unklar.

Festnahme in Fitnessstudio - Gewalttat angedroht?

Weil er mutmaßlich eine Straftat angedroht hatte, wurde ein Jugendlicher in einem Fitnessstudio festgenommen. (Symbolbild)

Bremerhaven - In einem Fitnessstudio in Bremerhaven ist ein Jugendlicher festgenommen worden, der eine Gewalttat angedroht haben soll. Es waren Spezialeinsatzkräfte im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche habe dabei am späten Montagabend noch versucht zu flüchten. Verletzt wurde bei der Festnahme niemand.

Die Androhung, zu der sich die Ermittler noch nicht detailliert äußerten, war der Polizei im Laufe des Montags bekanntgeworden. Die Kriminalpolizei ermittelte den Jugendlichen daraufhin schnell als mutmaßlichen Täter, wie es hieß. Für die Bevölkerung bestand demnach keine Gefahr. Die genaueren Umstände werden den Angaben nach derzeit ermittelt.