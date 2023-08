Berlin - Bei der Festnahme eines gewalttätigen jungen Mannes in Berlin-Neukölln haben sich bis zu 100 Menschen auf der Straße zusammengerottet und zum Teil die Polizei angegriffen. Eine 21-jährige Frau habe am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Weichselstraße einen 25-jährigen Mann wegen einer sexuellen Beleidigung angezeigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als Polizisten ihn ansprachen, wehrte sich der Mann und verletzte einen Beamten. Währenddessen versammelte sich eine Menschenmenge, die lautstark die Freilassung des Mannes forderte.

Ein Mann warf eine Flasche auf die Polizisten, andere Menschen versuchten den inzwischen gefesselten 25-Jährigen, der sich weiter wehrte, zu befreien. Eine weitere geworfene Flasche traf die Scheibe des Polizeiautos. Erst als die Polizisten den Mann weggefahren hatten, beruhigte sich die Lage wieder. Der 25-jährige Mann wurde nach Feststellung seiner Personalien und einem Platzverweis wieder freigelassen.