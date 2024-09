Lemwerder - Nach mehreren Beschädigungen an einem Polizeigebäude in Lemwerder im Landkreis Wesermarsch hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorübergehend festgenommen. Der 40-Jährige hielt sich in der Nacht in der Nähe der Polizeistation auf, wie ein Sprecher mitteilte. Später fand die Polizei Brandbeschleuniger am Gebäude. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann das Gebäude in Brand setzen wollte.

Nach der Festnahme zeigte der 40-Jährige der Polizei zufolge ein psychisch auffälliges Verhalten. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Im Juli, August und September waren Fenster der Polizeistation beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro, wie die Polizei mitteilte.