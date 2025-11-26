In der Nacht auf den 15. November schoss ein Mann vor einem Imbiss in Berlin-Lichtenberg um sich. Ein verletzter 29-Jähriger starb später. Der mutmaßliche Täter war auf der Flucht.

Berlin - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 29-Jährigen vor einem Imbiss in Berlin-Lichtenberg ist der mutmaßliche Täter gefasst. Zielfahnder des Berliner Landeskriminalamts hätten den gesuchten 65-Jährigen am Nachmittag festgenommen, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit.

Der mutmaßliche Täter sei am Hauptbahnhof Berlin eingetroffen und habe sich den dort auf ihn wartenden Beamten gestellt, hieß es - ohne weitere Details, woher der Mann kam. Der Festgenommene wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Am Donnerstag soll er dem zuständigen Richter zur Haftbefehlsverkündung vorgeführt werden.

Die Schüsse waren in der Nacht auf den 15. November vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße abgegeben worden. Der 29-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und starb dort drei Tage später, wie die Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte. Ein 28-Jähriger wurde ebenfalls verletzt.

Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Der mutmaßliche Täter war nach intensiven Ermittlungen einer Mordkommission identifiziert worden - und wurde dann mit Lichtbild gesucht. Es werde davon ausgegangen, dass der Mann weiterhin bewaffnet und gefährlich sei, hatte es im Zuge der Fahndung geheißen.